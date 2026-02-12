Villalta revela futuro de Ariel Robles en el Frente Amplio

El excandidato presidencial y actual diputado, Ariel Robles, tendrá un rol activo dentro del Frente Amplio y su fracción legislativa, aunque aún no se ha definido cuál.

El diputado electo y líder de la agrupación, José María Villalta, confirmó que Robles “tiene que estar cerca” del partido en el venidero cuatrienio, pero que esperarán unos días más para tomar esa decisión.

“Ariel tiene que estar cerca, mantenerse vigente. Todavía no hemos definido exactamente de qué forma y eso también depende de él, le hemos querido dar un chance para que se oxigene un poquito, respire un poquito, descanse un poquito... Pero sin duda es una conversación que tenemos en los próximos días”, dijo el futuro legislador.

Villalta sí dijo que Robles cumplirá un rol de liderazgo en la futura fracción legislativa, que crecerá en una curul con respecto a la actual Asamblea (la única de seis bancadas actuales que aumentó su representación).



"Yo no me imagino la nueva fracción legislativa sin contar con el liderazgo de Ariel muy cerca de nosotros, porque a final de cuentas es gracias al trabajo que él hizo que hoy tenemos este crecimiento que hemos logrado tener, entonces también son aprendizajes de historias pasadas, donde tal vez no supimos bien cómo manejar esta situación. Creo que hoy es claro que Ariel tiene que estar ahí presente", añadió.



Hasta hoy, Villalta ha fungido como asesor legislativo de la actual fracción frenteamplista, un rol que también podría cumplir Robles.