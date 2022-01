Villalta pide a Patricia Mora y Suray Carrillo que aclaren lo dicho acerca de inversión en Guanacaste

El candidato presidencial del partido Frente Amplio, José María Villalta, pide a la aspirante a la vicepresidencia, Patricia Mora, que aclare lo dicho respecto a la inversión hotelera en Guanacaste. Así también solicitó a la candidata a diputada Suray Carrillo que haga lo mismo con sus manifestaciones relacionadas al aeropuerto de Liberia.



Casi al mismo tiempo, el Frente Amplio emitió un comunicado de prensa en el que defiende el impacto favorable de dicho aeropuerto en la región, al mismo tiempo que informaron no estar en contra de la inversión extranjera en el turismo.

Tanto en el comunicado como en la entrevista de Villalta con Telenoticias se muestran posiciones totalmente opuestas a las planteadas por Mora y Carrillo días atrás.

¿Qué dijeron Mora y Carrillo?

Este lunes trascendió que Mora hizo un llamado a los inversionistas que pretenden construir hoteles de 7 estrellas en Guanacaste a no ser tan “desvergonzados” y desistir de proyectos de esa envergadura en una provincia “que conoce el hambre”.



Lea también Elecciones 2022 Patricia Mora llama "desvergonzados" a inversionistas que buscan construir hoteles 7 estrellas en Guanacaste Poco después de que circulara un video con las declaraciones, la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio aseguró que sus palabras se sacaron de contexto.

​Las declaraciones de la aspirante a vicepresidenta del Frente Amplio se dieron el pasado domingo 16 de enero, durante una reunión con diferentes sectores sociales en Guanacaste.

El video fue compartido en redes sociales por la primera candidata a diputada de esa provincia por el Frente Amplio, Suray Carrillo, la misma que el sábado anterior cuestionó la utilidad del aeropuerto de Liberia para los guanacastecos, bajo la premisa que los habitantes de la zona casi no lo usan.

Lea también Elecciones 2022 Candidata a diputada del Frente Amplio duda sobre utilidad de aeropuerto de Liberia para guanacastecos En medio de un debate con otros aspirantes de la provincia, Suray Carrillo cuestionó cuántos guanacastecos usan realmente esa terminal.

¿Qué dice Villalta?

Consultado al respecto, Villalta dijo que se trata de declaraciones de Carrillo son poco claras.

“Yo quiero ser muy claro y enfático: en Frente Amplio creemos que es importante mejorar la infraestructura del aeropuerto Liberia… Si ustedes ven nuestro plan de gobierno es que los beneficios del turismo irradien y lleguen a la región” recalcó.

Sobre las afirmaciones de Mora, dijo que tampoco está de acuerdo, y que considera que ella estaba ironizando sobre las desigualdades de la zona.

“Tampoco estoy de acuerdo con eso... me parece que ese no es el problema. El problema es la necesidad de atacar las desigualdades. Me parece que ella está ironizando sobre las desigualdades” agregó.





Villalta además dijo que la campaña del FA hará un manifiesto aclarando la postura de la agrupación sobre estos dos temas.

Este lunes, tras ser consultada Mora también dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Aquí nadie está poniendo en tela de duda la importancia de turismo para la zona, lo que pasa es que malvive. No digo terminar el actual modelo turístico sino combinarlo, permitirle al turismo rural crecer y desarrollarse, tener atracción, no únicamente a las grandes cadenas hoteleras, a eso me refería en una larga intervención que tuve pero de la que solo se observa el final”, explicó la exdiputada y exministra.