Villalta cuestiona designación de Chaves: “Solo le faltó nombrarlo técnico de la Selección”

La oposición reaccionó este martes con recelo al nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de Presidencia y Hacienda en el Gobierno de Laura Fernández.

Esa designación, sin duda la más llamativa en el equipo de trabajo entrante, coloca al actual mandatario en un puesto clave con la Asamblea Legislativa, a la que deberá servir de enlace con el Ejecutivo.

Sin embargo, los diputados de oposición insisten en que es difícil pensar que el mandatario que quemó los puentes entre los supremos poderes sea ahora el que los reconstruya.

“En el caso de Rodrigo Chaves, especialmente llama la atención el nombramiento en el Ministerio de la Presidencia; bueno, en realidad solo le faltó nombrarlo como director técnico de la Selección Nacional, pero en el Ministerio de la Presidencia llama la atención porque este es un ministerio que tiene que coordinar con los demás poderes de la República y es muy difícil si se pone ahí a una persona que se ha dedicado a incendiar la relación con los demás poderes de la República.

“Pareciera una renuncia a este diálogo con otros poderes que, al final, lamentablemente, a quien va a afectar es al pueblo de Costa Rica. Ante esa incomunicación y ese enfrentamiento permanente, quien pierde es el pueblo de Costa Rica”, dijo José María Villalta, jefe del Frente Amplio.





Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reaccionó con sorpresa al nombramiento del hoy mandatario, un puesto que calificó de “sensible y estratégico”.

“Me sorprende que el presidente saliente haya sido designado en dos carteras tan sensibles y estratégicas como el Ministerio de Presidencia y el de Hacienda.

“Son responsabilidades de enorme peso para la conducción del país y realmente hago votos para que pueda establecer buenos lazos de comunicación y de coordinación respetuosa entre el Ejecutivo y los demás poderes. Y espero también que su doble rol no sea obstáculo para que la toma de decisiones para el bien del país provenga de la persona que fue designada por el soberano, es decir, doña Laura Fernández”, dijo.

Álvaro Ramírez, jefe de Liberación Nacional, la segunda bancada más grande en Cuesta de Moras, dijo esperar que sea la presidenta Laura Fernández quien dé a Chaves las instrucciones para impulsar y fomentar el diálogo con la Asamblea.

“Esperamos que en este nuevo rol (de Chaves), doña Laura le dé instrucciones claras de que necesitamos un diálogo respetuoso y vamos a exigir respeto en esta Asamblea Legislativa.