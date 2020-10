Por segundo día, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, bloqueó el avance del proyecto 21.917, que pretende suspender el pago de anualidades para el sector público durante los periodos 2020-2021 y 2021-2022.



Igual que el jueves anterior, la sesión del Plenario se dedicó mayormente a discutir las mociones de reiteración presentadas por el legislador a la iniciativa del Ejecutivo, que defiende un ahorro en medio de la crisis económica detonada por la pandemia del COVID-19.

Mientras la semana pasada se discutieron (y rechazaron) 14 mociones, este lunes fueron 10 las propuestas de cambio al texto, que básicamente establece el no pago de anualidades a la mayoría del sector público por los próximos dos años.

En su oposición, Villalta aseguró que con esa decisión no se estaría eliminando un privilegio, sino un componente salarial que compensa la insuficiencia de aumentos a la base.

“Se ignora con esto las diferencias salariales que existen en el sector público, porque no es lo mismo decirle eso a un diputado, aunque este proyecto no nos toca, que a un recolector de basura, por eso es injusto este proyecto de ley, porque no incluye una diferenciación entre los salarios”, dijo.

Esa tesis fue la que más defendió el legislador en sus reiteradas intervenciones, que alargaron la discusión hasta las 11:45 a. m., hora límite para la discusión del expediente el día de hoy por decisión de los jefes de fracción.

El frenteamplista también intentó sin éxito devolver el proyecto a su propuesta original de no tocar las anualidades de los trabajadores que están al frente de la atención de la emergencia nacional por el COVID-19, entre otros empleados de la CCSS, Ministerio de Salud y cuerpos policiales; sin embargo, esa iniciativa tampoco fructificó.

Este lunes también se aprobó en primer debate el expediente 21.217, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, el cual condona a las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del pago de transferencias de un 3% de las ganancias y superávit a la Comisión Nacional de Emergencias.