Villalta a Seguridad y Edgardo Araya a Ambiente: La propuesta del Frente Amplio para comisiones

La futura fracción del Frente Amplio anunció este miércoles su propuesta para integrar las diferentes comisiones en el primer año del periodo 2026-2030.

La tercera bancada más numerosa de la venidera Asamblea (7) buscará tener representación en seis comisiones ordinarias y 14 permanentes especiales.

Destaca la propuesta para que el futuro jefe frenteamplista, José María Villalta, integre los órganos de Seguridad y Narcotráfico, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

Otro nombre que sobresale es el de Edgardo Araya, quien se propone para Agropecuarios, Redacción y Ambiente.

Hay que recordar que Araya fue pieza clave en la lucha contra la minería en Crucitas que llevó a la prohibición de 2010, un tema que ahora está de nuevo en la palestra legislativa con un proyecto de ley que podría tener que discutir el futuro Congreso si es que el actual no lo aprueba antes del próximo 28 de abril.

El resto de la propuesta del Frente Amplio incluye a María Eugenia Román para Hacendarios; Joselyn Sáenz y Vianey Mora para Sociales; Sigrid Segura a Económicos y Antonio Trejos en Gobierno y Administración.

Además, María Eugenia Román para Consultas de Constitucionalidad y Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor; Vianey Mora para la Comisión de la Mujer y Comisión de Turismo; Antonio Trejos a Asuntos Municipales y Nombramientos; Sigrid Segura para Control de Ingreso y Gasto y Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; Joselyn Sáenz a Relaciones Internacionales y Juventud, Niñez y Adolescencia.

La futura Presidencia Legislativa deberá recibir la propuesta e integrar la composición de cada órgano de manera proporcional.