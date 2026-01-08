Video: Un jaguar bailando es el protagonista del nuevo ataque de Calzada contra el chavismo

La candidata presidencial del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, sigue atizando la hoguera y ahora posteó un nuevo video en contra de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

En el video se ve al mandatario, la candidata de Pueblo Soberano y un jaguar bailando al tono de una canción que dice: "Sin cotizar la pensión, sin renunciar a la pensión, ¡Chaves!, el tico con corona en verdad es el jaguar".

El video llega horas después de que Pilar Cisneros y el propio Chaves arremetieran contra la exmagistrada luego de que, precisamente, Calzada publicara un incendiario video en el que aparecían las principales figuras del chavismo en un bar fumando y bebiendo, mientras una figura que se representaba al diablo se ría mientras hablaba de sicarios, asesinatos y narcotráfico.

"Yo soy un pensionado de lujo, sí, yo tengo una pensión más grande que la de ella, pero la gran diferencia, Ana Virginia Calzada, es que esa pensión, actuarialmente, sí cierra de acuerdo a las contribuciones que hice yo en el Banco Mundial y ningún tico paga un peso de esa pensión.



"Mientras que usted sí no tenía las contribuciones que había que tener para recibir la pensionzota (sic) que recibe. ¿Y quiénes la pagamos? Los costarricenses. Usted es una persona absolutamente descarada, se lo digo viéndola a los ojos", dijo hoy Chaves en declaraciones al medio Trivisión.



Cisneros ya había calificado a Calzada como "sinvergüenza y pensionada de lujo", calificativos por los que Calzada, aseguró, iba a querellarla.

La diputada oficialista dijo hoy que no le preocupa esa amenaza porque, insistió, está convencida de que la exmagistrada es ambas cosas.



