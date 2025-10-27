Video: Plenario rinde sentido homenaje a asesora legislativa fallecida en accidente

El Plenario Legislativo rindió un sentido homenaje, este lunes, a la memoria de Ericka Benavides, la asesora del diputado Eli Feinzaig, quien murió el pasado viernes en un accidente de tránsito.



En presencia de la familia de Benavides y sus compañeros del Partido Liberal Progresista (PLP), los diputados guardaron un minuto de silencio y luego saludaron, uno por uno, a los dolientes.

“Ericka no deja un vacío en los corazones de quienes la extrañaremos, nos deja un compromiso, una meta y un propósito que llena de anhelos el corazón y nos envuelve con la esperanza de levantarnos cada día para construir un mundo mejor para todos.



“Logró con su partida transformar el odio en bondad, la rencilla en perdón, el recelo en confianza y sinceridad, algo de lo que su familia sabe bien que lograba con solo una mirada llena de generosidad”, dijo Gilberto Campos, jefe de fracción del PLP.

Sus palabras fueron acompañadas con imágenes de Benavides, quien además era candidata a diputada del partido liberal.

“Su muerte se ha convertido en un ejemplo de bondad humana, empatía y solidaridad (...) Hoy no lloramos su pérdida, nos alegramos porque la vida nos permitió conocer a una mujer excepcional”, finalizó Campos.

Además del pésame a la familia de Benavides, los legisladores también enviaron efusivos saludos a Feinzaig y su chofer, quienes también fueron víctimas del mortal accidente y permanecen internados en el hospital.