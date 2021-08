Video: diputada levanta la sesión en medio de fuerte disputa por aborto terapéutico

La discusión de una reforma a la Ley General de Salud caldeó los ánimos y elevó el tono de la sesión, esta mañana, en la Comisión Especial de la Mujer.



La presidenta de ese órgano, la socialcristiana Shirley Díaz, dio por terminada la sesión luego de una acalorada disertación donde aseguró que le proyecto no es prioridad y que ella no permitirá que se apruebe una iniciativa que impulsa “un aborto solapado”.

Se trata del expediente 21.154, impulsado por la oficialista Paola Vega y que busca la inclusión de un capítulo III a la ley para puntualizar los derechos de las mujeres en salud sexual y reproductiva, así como definir las responsabilidades que tiene el Estado en estas.

La discusión se originó en el artículo 51 del capítulo, que reza que “Todas las mujeres tienen derecho a recibir la información pertinente sobre el riesgo que conlleva su embarazo, así como su derecho a decidir sobre la interrupción terapéutica del mismo cuando esté en riesgo su vida o su salud de conformidad con nuestro ordenamiento vigente, así como a la atención integral que garantice su salud de acuerdo con protocolos y normas aprobadas por las instancias pertinentes”.

Para Díaz, abierta enemiga de la práctica del aborto en cualquiera de sus definiciones y responsable de una consulta de constitucionalidad sobre la norma terapéutica que se aplica en el país, el expediente no debería ser discutido mientras esas consultas no se resuelvan.

Sin embargo, la socialcristiana fue más allá y dijo que ella no permitiría que el proyecto avance y que no le daría prioridad a un tema que no tiene consenso en la comisión.

“Mientras no se ventile el tema en la Sala Constitucional y que no haya claridad meridiana con este tema no voy a estar de acuerdo en que esta comisión se le dé prioridad a temas que no abarcan el interés de la mayoría de las mujeres costarricenses.

“Discúlpenme compañeras, pero el 50% de esas niñas que van a ver coartado el derecho de nacer en Costa Rica son mujeres y las defiendo a ellas también porque somos el 50% de la población”, dijo en medio de los alegatos de fondo de Vega, que la acusó de hacer filibusterismo político.

“Esto no es filibusterismo, esto se llama defender el derecho fundamental del no nacido, es sencillamente defender la vida del no nacido en Costa Rica y a la que no le parezca lo siento pero estoy en mi facultad de usar el uso de la palabra”, respondió

Poco después, solicitó un receso alegando que ella era la presidenta y podía hacerlo y segundos más tarde dio por levantada la sesión alegando que tenía que trasladarse a la comisión de Limón.

“Aquí lo que estamos viendo es una serie de prácticas fuera de la cortesía parlamentaria, de acciones dilatorias para un proyecto de un solo artículo que no hace más que defender los derechos de las mujeres en temas de salud sexual y reproductiva.

“Pero ella (Díaz) ha comenzado a meterle ruido al expediente que tenía que votarse hoy, empezó a decir un montón de mentiras para evitar su votación, como que es un proyecto de aborto”, dijo Vega.

La oficialista insistió en que, contrario a lo que dijo Díaz sobre el consenso, el único voto negativo al informe es el de la socialcristiana y que espera que el proyecto se someta a votación la próxima semana, de lo contrario tendría que recurrir a la Sala Constitucional.