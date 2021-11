Video: “Alcohólico, misógino y poco hombre”, dice diputada Monge a Erick Rodríguez

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Vita Monge, calificó esta tarde de “alcohólico, misógino y poco hombre” al independiente Erick Rodríguez Steller.

El choque tuvo lugar en el cierre de la sesión del plenario legislativo, luego de que la socialcristiana pidiera la palabra por el orden para criticar las publicaciones que Rodríguez hizo en sus redes sociales respecto a los elogios que Monge tuvo, este miércoles, para con el presidente Carlos Alvarado.

“Yo tuve un padre alcohólico y sé los estragos que puede causar el alcoholismo en una persona, por eso he aguantado los comentarios los comentarios que públicamente y por Facebook ha hecho el compañero Erick Rodríguez de mi persona, pero ya hoy no lo voy a soportar más.

“Don Erick, entiendo su problema de alcoholismo, pero una persona misógina como usted, con los comentarios que usted se ha dejado hacer, porque quiero decir que mi comentario ayer no sé qué sería lo que causó tanta publicación en los medios. Usted es muy poco hombre don Erick, qué pena que usted ponga tan mal a las mujeres de este Plenario y a las de todo el país, lo que usted ha hecho no lo hace un hombre”, dijo la diputada.

Rodríguez aseguró que él lo único que hizo en sus redes fue compartir publicaciones de otros medios y páginas, pero que nunca escribió nada al respecto.

“Cerremos los ojos por un momento e imaginemos que yo le dijera a alguien aquí poca mujer, vea como cambian las cosas, si yo llegara y le pegara los cuatro gritos que me pegaron a mí en esta curul, entonces por qué la cancha no está pareja y sí para un lado y sí para otro.

"Yo no sé si usted tiene un título para decir quién es alcohólico y quién no, pero me parece que usted no tiene por qué decir ese tipo de cosas", dijo el diputado a Monge.