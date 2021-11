Video: aires electorales llenan de gritos e insultos el plenario legislativo

Los aires electorales, que ya soplan con fuerza en la Asamblea Legislativa, caldearon los ánimos esta tarde en la sesión del plenario, que acabó con una airada gresca entre el independiente Erick Rodríguez y diputados de Liberación Nacional.



La discusión derivó en gritos e insultos que acabaron con un llamado al respeto por parte de la presidenta Silvia Hernández, quien levantó la sesión recordando las normas de cortesía que deberían privar en el primer poder de la República.

La disputa se inició con la presentación de Rodríguez de un spot publicitario del candidato presidencial José María Figueres en el que se refiere a las restricciones sanitarias, una propaganda que tildó de vergonzosa y con la que cuestionó el discurso del partido verdiblanca.

La reacción no se hizo esperar en las filas liberacionistas.

Me parece vergonzoso que caigamos tan bajo en este Plenario Erick Rodríguez. No es posible que usted venga a utilizar este espacio de construcción para venir simplemente a despotricar como lo hace siempre sin proponer, porque ¿qué ha propuesto usted desde que es diputado?

“Como usted no toma decisiones entonces qué va a saber de lo que estamos hablando, como usted solo viene y se va y no sabe de las propuestas que estamos generando para reactivar la economía y darle soluciones sensatas y coherentes a la ciudadanía es muy fácil venir a hablar”, le dijo la jefa de fracción del PLN, María José Corrales.

“No venga a darme clases de política que ustedes no tienen autoridad moral. ¿Cuáles son los grandes logros de su partido? ¿La trocha o los actos de corrupción que han tenido durante todo este tiempo? A mí lo que me da vergüenza es tener un candidato que se haya ido 10 años para Suiza y ahora lo pongan como la salvación de Costa Rica, eso sí me daría vergüenza”, dijo.