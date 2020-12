Víctor Morales defiende buena fe en firma de decreto UPAD

El exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, defendió este martes antes los diputados de la Comisión UPAD que firmó el fallido decreto que dio vida a esa unidad bajo el entendido de que era legal y que estaba ayudando al país y la ciudadanía.



El también diputado del PAC se desmarcó del tema asegurando que su accionar estuvo apoyado siempre en la legalidad que hasta ese momento le permitía creer el conocimiento que tenía de la labor que el grupo de trabajo realizaba en Casa Presidencial.

“Lo dije el 2 de marzo (cuando fue interpelado en el Plenario), lo digo hoy y lo diré 100 veces más, en ningún momento cuando firmé ese documento lo hice pensando en que le estoy haciendo daño a alguien, que estoy firmando un documento que es ilegal, que es inconstitucional, que estoy firmando un documento que es una barbaridad.

“Si yo hubiera tenido la más mínima noción de que estábamos firmando algo que es ilegal, y se lo digo bajo fe de juramento, no solo no lo firmo yo, sino que salgo corriendo a decirle al Presidente que eso no hay que firmarlo”, aseguró.

Morales Mora no quiso adentrarse en otros detalles sobre quién giró la orden de creación de la UPAD pese a la insistencia de los diputados de que ya muchos otros comparecientes han señalado que la orden surgió del propio presidente Alvarado.

También dijo desconocer por qué el decreto se publicó cuatro meses después de la firma, por qué no lo firmó la ministra de Mideplan sino el viceministro ni quién fue la persona que llevó el documento a su oficina para su firma.

Defendió además que la UPAD nunca espió a nadie ni se creó como unidad para tales fines, y que además nunca operó en la “clandestinidad” a pesar de que sí lo hizo fuera de la oficialidad que hasta meses después, y muy brevemente, le dio ese decreto.

“Si hubiera seguido operando (la UPAD) solo me imagino que hubiese seguido generando productos para fortalecer política pública basado en la ciencia de datos”, aseguró.

El diputado sí aceptó que participó en la decisión de derogar el decreto y que esa decisión surgió a petición suya.

“En esa decisión sí participé, cuando me di cuenta de las dudas y preocupaciones a nivel público, mediático y político tomé la iniciativa y la planteé al Presidente y él dio la orden de derogar el decreto de inmediato por razones de oportunidad y conveniencia, se dijo esto hay que pararlo y así se hizo”, finalizó.

Con Morales Mora la Comisión UPAD se acerca al final de su larga lista de comparecientes, en una lista que terminará con la audiencia del propio presidente Carlos Alvarado.