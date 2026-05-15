Víctor Carvajal asume Viceministerio de Ingresos en Hacienda

Víctor Julio Carvajal Porras fue juramentado este jueves por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, como nuevo Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Carvajal es economista y fue Ministro de Agricultura y Ganadería durante la administración Chaves Robles, asesor económico y tributario del Despacho Ministerial de Hacienda, analista en estadísticas fiscales en la Dirección General de Hacienda y asesor técnico en la Dirección General de Tributación.

Además, se desempeñó como vicepresidente del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción.

Con su nombramiento, Carvajal se suma al equipo de autoridades de Hacienda, encabezado por el ministro Rodrigo Chaves Robles y el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón, quien continúa en el cargo.

El nuevo viceministro obtuvo tres puestos distintos en apenas 24 días, lo que refleja una dinámica de cambios que el nuevo gobierno de Fernández está realizando.