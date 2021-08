Viales a Carranza por supuestos vínculos narco: “Toda esa novela suya del cartel de los sapos puede dejársela ahí”

La comparecencia del diputado liberacionista Gustavo Viales ante la comisión que investiga la supuesta penetración del narcotráfico en partidos políticos y otras esferas públicas, acabó en una fuerte discusión entre las diferentes diputaciones que se alejó, por completo, del objeto por el que se creó el órgano.

Viales acusó al oficialista de crear una novela en torno al caso, señalando que luego de 133 días el Ministerio Público no ha abierto ningún expediente en su contra ni se le ha vinculado a ningún hecho, esto pese a que desde hace meses renunció a su inmunidad.

El verdiblanco llegó a la comisión con una larga lista de certificaciones de sus ingresos, registros telefónicos, visitas a su despacho e incluso de la propia Fiscalía para probar su inocencia, en entredicho luego de que visitara, en marzo anterior, el condominio donde vive un supuesto líder narco.

Esa visita, dijo, fue para recoger una llave maya y documentos de otra vivienda que no tenía ninguna relación con el sujeto investigado.

Por ese hecho, el oficialista Luis Ramón Carranza impulsó la creación de esta comisión investigadora.

Esta mañana, en la comparecencia clave del caso, Carranza cuestionó como él o cualquier persona puede creer que la visita de Viales al residencial fue para eso.

"¿Cómo usted pretende que el país le crea que usted fue a recoger una llave maya? ¿Que usted no conocía al presunto narcotraficante Darwin González? ¿Que usted no fue a recoger una bolsa de plata para financiar la campaña electoral?", dijo el oficialista.

"Toda esa novela suya del cartel de los sapos puede dejársela ahí, pero estamos en una comisión seria. Yo le presenté a usted una certificación de la fiscalía. Si años después no se me vincula en nada entonces tiene que creerle aun órgano al que usted también ha rendido pleitesía", respondió Viales con molestia.

A partir de ahí la discusión perdió el hilo y Carranza se convirtió en el objetivo de la mayoría de la comisión.

"Don Luis Ramón usted presentó esto para hacer un show político, esa es su verdad. Hemos invertido aquí la presunción de inocencia y ahora es de culpabilidad y eso no se puede hacer. Usted lo que está tratando es de ver cómo saca del atolladero a su partido, pero no se puede jugar así con la imagen de las personas y menos sin ningún sustento más que la imaginación morbosa de algunas personas", aseveró el independiente Erick Rodríguez.

"Si usted tiene pruebas haga denuncias, si tiene especulaciones haga una novela, ya es suficiente. Escucharlo a usted me da vergüenza, me da vergüenza que sigan habiendo políticos como usted. Deje la politequería barata", añadió la también verdiblanca Karine Niño.

"Parece que el compareciente soy yo y eso es preocupante, pero yo vengo a hacer mi trabajo, yo no me voy para la oficina, estoy aquí. Ya veo que hay mayoría para no juzgar, ¿para qué aprobaron la moción de que viniera el diputado si era todos contra mí?", respondió Carranza.