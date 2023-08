Viaje de grupo de diputados a Rusia por invitación de su cuerpo legislativo genera reacciones negativas

“Rusia no solo tiene un régimen autocrático, sino que además está, en este momento, involucrada en una guerra de agresión a un país vecino, no provocada, dónde ha causado decenas de miles de muertes de ciudadanos inocentes y el desplazamiento de millones de personas, consideramos que ningún costarricense, diputado o no, debe de participar en un acto político en Rusia, que le permita al régimen autocrático de Putin, lavarse la cara frente al mundo”, acotó Eliécer Feinzaig, jefe de fracción PLP.