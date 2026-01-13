“Vergüenza, bajeza y machista”: Plenario arremete contra viceministro de la Presidencia

El Plenario Legislativo arremetió este martes contra el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, por los cuestionamientos que hizo a la frenteamplista Sofía Guillén, quien permanece en licencia de maternidad.

En compañía de la oficialista Pilar Cisneros, Barrantes criticó que Guillén le presentara mociones al proyecto que permitiría nombrar especialistas médicos.

“Resulta que la diputada Sofía Guillén, que está en licencia de maternidad y no viene a sesionar, a pesar de que está recibiendo las dietas, le presenta una moción para consultar el proyecto a todo el mundo y atrasarlo. Por dicha finalmente la perdió, pero entonces doña Sofía y doña Montserrat Ruiz de Liberación Nacional le presentan mociones para seguir atrasando”, dijo el jerarca.

Cisneros, por su parte, fustigó los alegatos de la oposición sobre la pobre agenda de proyectos que impulsa el Ejecutivo en este último mes de sesiones extraordinarias.





Sin embargo, la reacción del Plenario apuntó contra Barrantes.

“Tenemos un viceministro de la Presidencia que en lugar de ponerse a discutir y analizar y negociar, me refiero a don Alejandro, se pone a atacar a la diputada Sofía Guillén diciéndole la barbaridad que ella está cobrando salarios que le corresponden porque está en licencia de maternidad; o sea, yo nunca he visto cosa más atroz que un hombre discutiendo porque a una mujer en estado de maternidad se le pagan los salarios, pero todavía le dice que está presentando mociones de consulta a un proyecto de lo cual tiene todo el derecho porque su despacho sigue trabajando.

“¡Qué vergüenza! Yo lo consideraba a usted una persona con muchísima más capacidad de diálogo y una persona que podía llegar a acuerdos, pero lo que digo en relación con la diputada Guillén es vergonzoso”, dijo la independiente Kattia Cambronero.

“La bajeza y chabacanería del chavismo y sus anónimos serviles da vergüenza. Pena debería de darles. Dichosamente en este país existen garantías sociales y derechos para que una mujer embarazada tenga derecho a esa licencia, existe para todo el mundo y en buena hora, yo sé que ustedes quieren acabar con eso, serviles.

“Todo eso que hacen es pura gritería para su gradería, para seguir alimentando el odio, la división, la polarización, porque a falta de diálogo e ideas no les queda más que la chabacanería y la bajeza”, criticó a su vez el frenteamplista Jonathan Acuña.

La verdiblanca Montserrat Ruiz, quien también fue aludida en ese video, reaccionó además contra Cisneros.

“Sofía no está obstaculizando un proyecto, está ejerciendo su derecho de enmienda. Si hay un proyecto que no le parece, puede presentar sus mociones. Lo más complicado de esto es que esté una mujer al lado de ese viceministro respaldado sus palabras y para variar es la mujer más machista de este país, a la que no le importan los derechos laborales, inclusive de sus compañeros, eso es lo más lamentable”, dijo.



La socialcristiana Vanessa Castro también se pronunció y su caso es relevante, pues precisamente fue ella la primera diputada en dar a luz en medio de una legislatura.

“Tuve que pedir que me pusieran el video porque yo no podía creer. Hace 25 años yo tenía mi bebé en el otro Plenario Legislativo y precisamente porque fui la primera mujer en tener un hijo en la Asamblea Legislativa no se sabía qué hacer y vine ocho días después con mi bebé y aquí mi bebé se desarrolló ese primer año, ¡pero eso no tiene por qué volver a suceder!

“Eso fue hace 25 años, lo que hemos caminado en esos 25 años es para reconocer los derechos de una diputada y que tenemos podemos tener todos los hijos que queramos y tener la licencia de maternidad. Es increíble que este Gobierno y los compañeros de este Gobierno no reconozcan los derechos de los trabajadores”, dijo.

La oficialista Ada Acuña fue la única de su bancada en pedir la palabra para hablar del tema.

Ahí dijo que Guillén tiene todo el derecho de estar en su licencia de maternidad, pero pidió no retrasar ese proyecto.