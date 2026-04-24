Vecinos de Cartago exigen cuentas a la CCSS por hospital Max Peralta

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se reunieron este viernes con vecinos de Cartago para informarles sobre los avances en la construcción del nuevo hospital Max Peralta.

Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la cartera de la institución, pero que ha sufrido múltiples retrasos a lo largo de los años.

“Esta es una lucha que ha tenido más de 24 años y estamos satisfechos del momento en el que estamos; a pesar de que últimamente hubo algún retraso, entendemos las razones.

“Ahora lo que resta es que los cartagineses sigamos unidos y vigilantes de que este proceso continúe, que no se retrase y que logremos una voluntad política para resolver aspectos colaterales como el tema vial”, explicó uno de los vecinos.

José Miguel Paniagua, funcionario de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la CCSS y coordinador del nuevo hospital, aseguró que estas reuniones precisamente buscan comunicar a la ciudadanía el estado del proyecto y las proyecciones de la institución sobre este.