Vea el video que publicó la denunciada por supuesto plan para matar al Presidente

Stella Chinchilla, la mujer denunciada por supuestamente orquestar un plan para matar al presidente Rodrigo Chaves, publicó un video en sus redes sociales en el que calificó como una “estupidez” el caso planteado hoy por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

“Vamos a poner a prueba el sistema judicial, vamos a ver si esto funciona o no. No he hecho nada, me están acusando de cosas que ni sé de qué me están denunciando, porque en realidad no sé todavía. Para mí es una sorpresa, ustedes saben cómo me atacan los troles, pero jamás iba a pensar que me acusaran de esta estupidez”, aseguró.

Chinchilla dijo ser una “fiel defensora de los derechos humanos” y no creer en la violencia, por lo que insistió jamás idearía ese plan.

“No creo en la violencia, en la violencia que ejerce este Gobierno, este narcoestado. Por eso me están denunciando, porque fui incómoda para Laura (Fernández) el día del debate, porque las fotos, los memes, todo lo que hago con ustedes, les molesta y les molesta mucho.

“Seguramente mañana iré a la Fiscalía, seguiré las recomendaciones de mi abogado, Ricardo Solís, y aquí estoy”, dijo.

Finalmente, Chinchilla también dijo hacer responsable “al Gobierno y sus seguidores” de cualquier cosa que pudiera llegar a pasarle a ella o su familia.

“Igual si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a este Gobierno y a sus seguidores y seguidoras tan violentos. Muchas gracias. En estos momentos estoy recibiendo muchísima solidaridad, obviamente nacional y también internacional, pero igual no me suelten”, finalizó.

Chinchilla fue denunciada por el director de la DIS, Jorge Torres, luego de presuntamente haber recibido un pantallazo en el que aparentemente ella ofrece un pago, a un supuesto sicario, por la vida del mandatario.

Torres dijo que tenían identificados tanto a la comunicadora como al presunto gatillero, aunque en la denuncia que tiene el Ministerio Público este aparece como “ignorado”.

Hasta ahora, Casa Presidencial no se ha pronunciado al respecto.