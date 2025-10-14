Vea el sitio donde Laura Fernández asegura que había un micrófono escondido

Dentro de un tomacorriente: así asegura Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que encontraron un micrófono oculto en su oficina.

La aspirante presidencial recibió a los medios en su casa de campaña, ubicada en Rohrmoser, San José, a la cual se mudaron hace menos de un mes. Ahí, ante los periodistas, mostró el sitio exacto del hallazgo (ver fotos adjuntas en la portada).

La exministra incluso se agachó al lado de ese lugar y manipuló el pequeño dispositivo, que fue hallado este martes por una empresa de seguridad contratada tras recibir un consejo.

“Me dijeron: ‘Hay una señal abierta en su oficina’. Y empezaron a revisar, revisaron hasta el cielorraso. Vean ustedes que aquí hay pelotas de material, de donde desarmaron y revisaron el cielorraso, el baño, hasta que lo encontraron”, detalló.

“Me dicen que es tecnología internacional, un dispositivo difícil de conseguir, hasta tiene un transmisor y un micrófono de alta capacidad. El valor puede rondar entre $2.000 y $3.000”, agregó.



Aunque dijo tener varias sospechas, la politóloga prefirió no revelar ningún nombre por falta de evidencias.

Fernández manifestó que este mismo martes presentará la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.



