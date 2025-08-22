Vea aquí la inédita comparecencia de Rodrigo Chaves por caso BCIE

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece la mañana de este viernes ante una comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el levantamiento de su inmunidad por un caso de presunta concusión.

La audiencia arrancó a las 8 a. m. y está previsto se extienda hasta —al menos— las 12:00 p. m.; aunque no se descarta una sesión extraordinaria posterior. La misma tiene lugar en el Salón de Jefes de Estado, Expresidentes y Expresidentas del Congreso.

Se trata de una comparecencia inédita, pues nunca antes un gobernante en ejercicio había tenido que acudir al Parlamento para estos fines. Tampoco un proceso de desafuero había llegado hasta esta altura en el caso de un mandatario.

El Presidente acude acompañado de su abogado, José Miguel Villalobos. En las afueras de la sede legislativa, decenas de sus seguidores se apostaron y lo recibieron con el canto “no está solo”.

Se espera brinde su descargo ante una acusación que presentó en su contra el fiscal general Carlo Díaz por presunta concusión.

Los hechos de la pieza del Ministerio Público se relacionan con una supuesta exigencia que Chaves hizo al publicista Christian Bulgarelli, para que entregara $32.000 a su amigo y asesor Federico “Choreco” Cruz.

Esto a cambio de un contrato que recibió la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora, para dar servicios de consultoría por $405.000 a la Casa Presidencial. Todo ello fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Por el mismo caso se acusa y pide el levantamiento de la inmunidad del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez. Este último —que para el momento de los hechos era el jefe del despacho del gobernante— también es parte de la audiencia de este viernes, junto a su defensor.



