Vea aquí la histórica sesión en la que diputados decidirán sobre inmunidad de Rodrigo Chaves

La Asamblea Legislativa empezó, la tarde de este martes, la histórica sesión en la que resolverá una solicitud levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

En la agenda de los diputados hay un único tema: la discusión y votación del expediente 25.105.

Precisamente, el Congreso empezó con el conocimiento de la recomendación de desafuero del mandatario, incluida en el informe de mayoría de una comisión que estudió el caso.

Los integrantes de ese foro, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas, tendrán 10 minutos cada uno para referirse al dictamen.

Después se dará paso a un debate reglado, que define los tiempos para que las fracciones externen sus posiciones. Está previsto que esa deliberación se extienda por cuatro horas.

Si la discusión se extiende, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, deberá darla por concluida y abrir votación a las 7:00 p. m.

El gobernante, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, enfrentan un proceso que tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que diera $32.000 al exasesor del mandatario, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



Por esos hechos, la Fiscalía General pretende que ambos enfrenten un juicio por presunta concusión.

Sin embargo, para que el presidente enfrente ese debate, el Congreso deberá despojarlo de su inmunidad. Para ello se requiere el voto afirmativo de 38 legisladores.