Vea aquí la audiencia de Rodrigo Chaves en comisión legislativa que analiza su desafuero

Este viernes, la Asamblea Legislativa recibe nuevamente al presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien comparece ante los diputados en el marco de la solicitud de levantamiento de su inmunidad planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ingrese aquí para ver la audiencia en vivo.

El caso, tramitado bajo el expediente 25.230, responde a un proceso por presunta beligerancia política y acumula 15 denuncias contra el mandatario.

Entre los denunciantes figuran los diputados Antonio Ortega, Fernando Mendoza y Johanna Obando; los presidentes del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, y del Partido Acción Ciudadana (PAC), Fabián Solano; así como el candidato del Partido Esperanza Nacional (PEN), Claudio Alpízar, y los ciudadanos Óscar Aguilar y Giovanni Delgado.





Las denuncias se relacionan con declaraciones del gobernante en las que abogó por contar con 40 congresistas en la próxima Asamblea Legislativa para impulsar la “reforma que se necesita”, y con el uso de la imagen del jaguar en actividades oficiales, símbolo que también figura en la bandera del Partido Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), agrupación aliada del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La audiencia inició a las 9 a. m. y tiene como fin escuchar la posición del mandatario sobre el caso. Chaves adelantó el miércoles que asistiría junto a su abogado, José Miguel Villalobos, y comentó: “Nos vamos a divertir muchísimo”.