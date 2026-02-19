Vea aquí el acalorado intercambio entre Gerald Campos y Gloria Navas

La participación del ministro de Justicia, Gerald Campos, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, este jueves, generó una acalorada discusión entre el jerarca y la diputada independiente Gloria Navas.

La sesión, enfocada en la discusión del expediente 24.912, Ley del Sistema Penitenciario Nacional, permitió a Campos reiterar su rechazo al proyecto de ejecución de la pena que está previsto para votarse esta tarde en segundo debate.

Sin embargo, Navas le cuestionó que calificara ese esfuerzo legislativo como una “bofetada” y de inmediato criticó el poco conocimiento que, según ella, tiene el ministro del sistema penitenciario nacional.

“¿Usted ha escuchado la participación de jueces y expertos sobre ejecución de la pena que ha recibido esta comisión? ¿Usted no sabe cómo se integra un tribunal de apelación?”, fueron parte de las preguntas que Navas realizó a Campos.

No obstante, el ministro aseguró que era una pérdida de tiempo discutir con los diputados ante la decisión ya tomada de apoyar el proyecto que impulsa la Corte Suprema.

El problema escaló cuando Campos llamó “defensora” a Navas y esta le respondió que era diputada.

“Perdón, me confundí, será por la visita que usted hizo al sistema penitenciario”, le respondió el ministro en una clara referencia al ingreso que hizo Navas en 2024 a La Reforma, cuando visitó a un sentenciado por homicidio siendo ya legisladora, un caso que le costó su salida de la fracción de Nueva República.

Eso provocó la participación de otras diputaciones que le exigieron respeto a Campos, mientras que este defendió las diferencias que Justicia y el Poder Ejecutivo mantienen con los jueces de ejecución de la pena.

Observe la discusión en el video adjunto.