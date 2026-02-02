Vea aquí cómo se conformará la Asamblea Legislativa 2026-2030

Pueblo Soberano será el partido con la mayor cantidad de curules en la Asamblea Legislativa 2026-2030, según los resultados emitidos en el corte más reciente por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El reporte de la máxima autoridad electoral, publicado a las 9:25 p. m. de este domingo, con el 53.06% de las mesas escrutadas, deja a la agrupación que se perfila como oficialista con una mayoría simple en el Congreso.

Pueblo Soberano alcanzaría 30 curules, cifra que supera la mitad simple de las diputaciones (29). En segundo lugar, el Partido Liberación Nacional, que se perfila con 18 diputaciones, sería una de las fracciones más pequeñas en su historia.

En tercer lugar, el Partido Frente Amplio lograría llevar siete representantes hasta Cuesta de Moras, el número supera en uno al obtenido en la legislación 2022-2026. La Unidad Social Cristiana tendría un diputado y la lista la cerraría la Coalición Agenda Ciudadana, con una diputación.

Las cifras podrían cambiar a lo largo de la noche por la forma en que se eligen las diputaciones.

Con el panorama actual, serán cinco grupos políticos los que estarán en la próxima Asamblea Legislativa.

Repase en el siguiente gráfico la conformación del parlamento según los diferentes cortes del Tribunal:





