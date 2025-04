Vanessa Castro admite que sus posibilidades de presidir Asamblea “son bastante complejas”

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, reconoció este miércoles que sus posibilidades de ser la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa “son bastante complejas”.

Esa afirmación llega luego de conocerse que la mayoría de su fracción acordó apoyar a Rodrigo Arias para un cuarto mandato al frente del Congreso.

“Ya sabemos que don Rodrigo prácticamente tiene una buena cantidad (de votos) y que mis posibilidades son ya bastante complejas”, admitió Castro, no sin antes afirmar que aún no renuncia a esa aspiración.

“Evidentemente don Rodrigo avanza fuertemente y parece acercarse al número mágico; sin embargo, hay que esperar un poco más allá y ver cómo se puedan plantear las situaciones. Yo todavía no descarto mi candidatura”, dijo.

Una mayoría de la fracción del PUSC, según reconoció hoy Castro, decidió este martes apoyar a Rodrigo Arias a cambio de dos puestos en el directorio: la vicepresidencia para Horacio Alvarado y la primera secretaría para María Marta Carballo.

Consultado por este medio, Alvarado aceptó que esa reunión tuvo lugar, pero que la posición fue menos tajante en su decisión.

Castro, sin embargo, insistió en que la posición de su fracción es una decisión ya tomada a favor de Arias y que, a lo largo de estas semanas, su bancada ha demostrado no tener una posición a su favor.

“Esa indecisión incluso me ha afectado a la hora de buscar apoyos en otros diputados o fracciones, que precisamente me preguntan cómo está el apoyo de mi fracción y es algo que yo no puedo asegurar”, añadió.