“Vagabundos, comunistas y estafa política”: Fernández arremete contra el FA y PLN

La presidenta Laura Fernández arremetió esta tarde en contra de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), a los que llamó, entre muchas otras, "vagabundos y comunistas".

En su conferencia de prensa semanal, la mandataria mostró hoy su lado menos conciliador, luego de conocer el rechazo que ambas bancadas le dieron al proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional.

“Vamos a permitir que los comunistas, unidos en el Frente Amplio y Liberación Nacional (...) Lo único que le agradezco a Dios de esta discusión tan vergonzosa es que se quitaron la careta. Aquí lo que hay es una partida de comunistas”, dijo Fernández.

La presidenta dijo que “le hierve la sangre” por el rechazo de ambas bancadas a un proyecto que, según ella, permitiría llevar trabajo a las costas.

“Perdónenme la vehemencia, pero es que a mí me duele, me hierve la sangre de ver que no puedo generar el empleo que ocupa Puntarenas y Limón por estos vagabundos.

“Las mentiras del Frente Amplio y la estafa política de Liberación Nacional, que por dicha ya hoy se declaró clarísimo y se declaró comunista y ya casi le dan la adhesión al Frente Amplio porque parece que José María Villalta es también el jefe de fracción de ese partido”, añadió.

Este medio está a la espera de una posición por parte del Frente Amplio sobre lo dicho por Fernández, mientras que Liberación Nacional se limitó a agradecer por la desconvocatoria del proyecto de armonización y dijo que no entraría en la discusión con la mandataria.