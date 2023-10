"Uno no sabe qué presiones le pueden poner a un juez", dice Chaves al justificar proyecto

"Yo digo que es inaceptable que esto ocurra y no me alegra que se estén matando entre ellos , eso es lamentable en una sociedad civilizada. Hay que quitarles el acceso a las armas de alto calibre y armas de guerra que están utilizando, eliminar la posibilidad de que elementos tan nocivos en la sociedad anden en la calle, ponerle parámetros de condenas y de ejecución de condenas a los jueces para eliminar la discrecionalidad.

"Eso es muy importante porque los jueces son seres humanos. Uno no sabe qué tipo de presiones le pueden poner a un juez: suelte a fulano o... (a modo de una condición que no precisó) y como usted tiene discreción, es sujeto de presión y a veces de corrupción, podría ser", afirmó el mandatario.

También propone cambios al arresto domiciliario, la libertad condicional , entre otros aspectos relacionados con la etapa intermedia del proceso penal, no de ejecución.

Orlando Aguirre asegura que “el tema de si una persona debe o no perder su libertad es un problema de legalidad, no es un tema político”.

​Ante el comunicado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, rechazó en conversación con Teletica.com que los jueces "hagan lo que les da la gana" y recordó que el dictado de medidas cautelares no es un tema político, sino de legalidad.

"Yo creo que nos vamos a dejar de echar la culpa: eso de que '¡ustedes no hacen en el Gobierno!, ¡ah, que la Asamblea no pasa las leyes!, ¡ah, que el Poder Judicial es laxo!'. Vamos a trabajar juntos, ese es el gran llamado sobre la crisis que estamos viviendo por esas guerras de pandillas. Eso me alegra mucho", reafirmó este miércoles.