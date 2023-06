Uno de siete: Gobierno sigue perdiendo cuando va a la Sala Constitucional

28 de junio de 2023, 11:19 AM

Ayer, los magistrados le recordaron al Gobierno que la destitución de los directivos de la Caja no es una potestad del Poder Ejecutivo y mucho menos cuando no existe ningún acto ilegal probado.

La segunda resolución tuvo lugar a mediados de ese mismo octubre, luego de que la Sala resolvió parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, por la periodista Vilma Ibarra. Esta última alegó que la exjerarca emitió una directriz a los diferentes ministerios e instituciones del Estado para no pautar en los medios Amelia Rueda, CRHoy, La Nación y Canal 7 , así como no atender entrevistas en el programa Hablando Claro, del que ella es directora.

La Sala, si bien no logró demostrar que esa directriz existiera, sí condenó a Navarro a responderle las consultas a Ibarra y, además, advirtieron al Ejecutivo que “las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es el impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa (…) no pueden ni deben ser avaladas por un Tribunal Constitucional”.