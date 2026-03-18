Unidos Podemos pierde a alcalde y demás autoridades municipales en Oreamuno

El alcalde, vicealcaldes, regidores y síndicos que el Partido Unidos Podemos llevó en 2024 a la Municipalidad de Oreamuno renunciaron a esa agrupación.

La decisión se tomó en conjunto, este martes, y fue anunciada al comité ejecutivo del partido el mismo día.

“Nosotros, en este momento, nos mantenemos de forma independiente, hemos puesto la renuncia esta semana, respondiendo a una reflexión que se hizo de manera colectiva, no solo mi persona.

“Es una renuncia que se da debido o respondiendo a una reflexión sobre el momento político que vivimos. Nosotros estamos en este momento bajo una perspectiva diferente a la que tenía el partido, queremos abrirnos a nuevos enfoques, queremos desarrollar una nueva etapa de ideas, de objetivos y aspiraciones”, reconoció el alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez.

El jerarca agradeció a Natalia Díaz y el resto de la agrupación por el apoyo durante estos dos años, pero aseguró que luego de la elección presidencial de febrero pasado no tienen ninguna respuesta sobre el futuro del partido.

“En este momento, tampoco tenemos una notificación oficial de hacia dónde se va a dirigir el partido, entonces todas esas situaciones pusieron en duda a algunas personas dentro del equipo y es por eso que al final se discute el tema y se toma una decisión”, añadió.

Jiménez aseguró que, de momento, las autoridades se mantendrán como independientes, pero reconoció que hay acercamientos y “visiones compartidas” con Laura Fernández y su futuro Gobierno.

“Hay visiones compartidas con doña Laura, hay visiones compartidas con el partido de Gobierno, con el oficialismo. Sin embargo, yo no puedo decir en este momento que soy parte del oficialismo o que me uno al oficialismo, porque en este momento estamos bajo una figura de independencia, pero sí nos ponemos a las órdenes para sacar adelante todos los proyectos que a nivel del régimen municipal requieran de por parte del Gobierno de la República.

“Todo el apoyo que requiera doña Laura de mi persona, para fortalecer el régimen municipal, ella lo va a tener, y esto quiero que quede claro”, añadió.

Sobre una posible filiación a Pueblo Soberano, Jiménez reconoció que se discute formalmente la posibilidad de unirse a un partido o formar una estructura municipal, pero insistió en que esas son decisiones que se tomarán a futuro.



Teletica.com está a la espera de una posición de Unidos Podemos sobre esta renuncia.