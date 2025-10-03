¿Una campaña de altura? Esto dicen los interesados en la silla presidencial

Los aspirantes a la presidencia de la República prometen “una campaña de altura”, pero dudan de que sus rivales la ofrezcan.



Esa es la principal conclusión tras conversar con siete de los candidatos que estuvieron presentes este miércoles en la convocatoria oficial a las elecciones nacionales que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).



La propia presidenta del TSE, Eugenia Zamora, invitó a la ciudadanía a decidir si quiere “una guerra de lodo” o una campaña basada en la información y las propuestas para solucionar las problemáticas que aquejan al país.



Y aunque los aspirantes ponen como norte esto, no dudan de que la polarización estará presente.



“Hay un background que no es muy alentador, lamentablemente ha habido muchos roces, incluso del Presidente​ de la República con el Poder Judicial, Poder Legislativo y hasta con el Tribunal Supremo de Elecciones”, advirtió Fabricio Alvarado, de Nueva República.

Para Claudia Dobles, cabeza de la Coalición Agenda Ciudadana, el debate debe ser robusto y basado en ideas y propuestas, incluso ante las diferencias.

“Yo espero que haya un compromiso de todas las candidaturas de que así sea (un debate de altura), ese debería ser el compromiso no entre nosotros, sino para Costa Rica”, dijo.

“Yo no vengo a atacar porque no vengo a perder el tiempo; pero, sinceramente, no espero lo mismo de los rivales”, aseveró Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense.





Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, aseguró que su partido se ha caracterizado por tener inteligencia emocional ante el ataque, pero aseguró que en la campaña podrían competir contra personas que no aspiran a la Presidencia.





Álvaro Ramos, del PLN, prometió una campaña de altura y dijo esperar lo mismo de los rivales, aunque insistió en que sus esfuerzos se concentrarán en las soluciones y propuestas que demanda el electorado.





Para José Aguilar, de Avanza, lejos del ataque, los aspirantes deberían concentrarse en hacer un frente común sobre los principales problemas que aquejan al país y sus habitantes.





Y aunque todos esos señalamientos apuntan al actual gobierno y a Pueblo Soberano, que encarna la promesa de “continuidad” del Ejecutivo, Laura Fernández insiste en que su campaña será de altura.



