¿Un código procesal para criminalidad organizada y otro para la común? Esto propone Sala III

La Sala de Casación Penal discute, entre muchas posibilidades, el generar una legislación enfocada en la criminalidad grave y separarla así de la delincuencia ordinaria.

Así lo reveló, días atrás, la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, cuando dio a conocer el análisis que lleva adelante ese órgano.

“Nosotros lo venimos estudiando, incluso seriamente, para ver si tenemos que tener legislaciones muy separadas para criminalidad grave y para la delincuencia ordinaria”, reconoció.

Esa alternativa es parte de lo que en este momento analizan los magistrados Patricia Vargas y Gerardo Alfaro, encargados de presentar a la Corte Plena un primer boceto que permita iniciar con la discusión de un nuevo Código Procesal Penal.

¿Pero cómo cambia esto lo que ya existe con la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO)?

La JEDO es un tribunal creado para investigar, procesar y juzgar los casos más complejos y graves de crimen organizado. Entró en vigencia apenas en 2023.

Para Alfaro, la lógica sería integrar esta jurisdicción en el nuevo código.

“La JEDO tiene que integrarse en ese nuevo Código Procesal Penal. Tenemos que tener una unidad normativa; o sea, tenemos que visualizar si ocupamos un proceso para la criminalidad común y un proceso diferenciado para el crimen organizado, y eso incluye la JEDO. Ese es un tema que está sobre la mesa y que va a ser tema de discusión”, precisó el magistrado.

Esa separación permitiría no solo tener procesos específicos que se ajusten a la gravedad de los crímenes, sino también priorizar esfuerzos en medio de las limitaciones que tiene el sistema de justicia costarricense.

La idea de la Sala es que, luego de que ese primer documento se presente oficialmente el próximo 6 de julio, la Corte Plena iniciará una discusión con todos los sectores, Poder Ejecutivo incluido, para analizar qué debería tener esa propuesta de un nuevo código y, posteriormente, iniciar el proceso de redacción de este.

La previsión de Alfaro es que ese proceso esté listo para 2027, cuando el actual Código Procesal cumplirá 31 años.