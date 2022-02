Un año después de su creación, agencia espacial tica solo existe en el papel

A pocas semanas de que se cumpla un año de haberse convertido en ley, la Agencia Espacial Costarricense solo existe en el papel.



El proyecto, aprobado en segundo debate en febrero de 2021 y firmado por el presidente Carlos Alvarado un mes después, se planteó como una necesidad de “incentivar el desarrollo del área aeroespacial en el país como entidad científica y tecnológica”.

Sin embargo, la mala redacción de su texto y la imposibilidad material del Gobierno para financiarla han provocado que, a hoy, ninguno de los plazos contenidos en la ley se hayan cumplido.

El proyecto establecía, entre sus variados transitorios, que el Consejo Directivo de la agencia se conformaría en un plazo no mayor a los 45 días naturales luego de entrar en vigencia (28 de mayo de 2021).

Luego de esto, ese consejo tendría otros 30 días para nombrar a un director ejecutivo.

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, confirmó a este medio que ese órgano se creó y sesionó por primera vez el 5 de agosto y que, a este momento, no existe ni siquiera un cartel abierto para contratar a un director.

“Los plazos que estableció la ley no podían cumplirse, por ejemplo yo puedo nombrar al director, pero ¿con cuál presupuesto? Exploramos la posibilidad de una designación en primer lugar, pero para contratarlo se necesita presupuesto y la ley da un año para definir las fuentes de financiamiento, entonces claramente no hay una concordancia entre el presupuesto y el nombramiento.

“Pero además la forma en la que técnicamente se planteó el presupuesto hace, según nos dijo el propio Ministerio de Hacienda, que a como está redactado eso nada más no se puede aplicar, además de todo un problema que hay con los requisitos”, explicó Vega.

Según la jerarca, los requisitos definidos en la ley para ese director son tan restrictivos y exigentes que, aunque se sacó un cartel inicial el 27 de julio anterior y se amplió por una semana más hasta el 9 de agosto, ninguno de los postulantes estuvo cerca de cumplir con los atestados necesarios.

“Además de ser muy exigentes, muy altos, eran demasiados. Lo que estamos trabajando es en solicitar una reforma de ley para poder poner requisitos alcanzables y contar con personas que en este país existen, pero que necesitan requisitos más flexibles”, dijo.

La falta de un director también frena la elección y adquisición del terreno en Guanacaste que albergaría la agencia, pues según la ley es él el encargado de evaluar y seleccionar la locación.

Esa falta de congruencia entre los requisitos y directrices de la propia ley, es la que al día de hoy mantiene varada a la AEC, que ya de por sí había sido cuestionada por su costo en medio de la estrechez fiscal actual.

Reforma

Esa serie de errores de redacción ya habían sido advertidos por la propia presidencia de la República al momento de la firma de la ley, cuando se anunció la formulación de una reforma legal para precisamente acomodar plazos de una manera más realista.

Por ejemplo, la ley otorga cinco años de financiamiento al proyecto para que este, a partir de ese momento, se vuelva autosostenible.

Ese plazo ya agotó un año en el que, según MICITT, solo se ha trazado la ruta estratégica de cómo funcionaría la agencia, lineamientos que deberán enfrentarse además al venidero cambio de gobierno.

Imposible

El proyecto de ley fue impulsado y defendido desde el despacho de la diputada liberacionista Aida Montiel, quien es curiosamente la primera en aclarar que esa reforma propuesta por MICITT no sucederá, al menos no en esta legislatura.

Montiel afirmó a este medio que conoce por terceros de esa reforma, pero que nadie se ha acercado a ella para presentarla (como sí afirmó la ministra) y que aunque así fuera, ya no hay tiempo para nada.

“Le cogió tarde a la ministra. Ella la puede mandar, que no va a pasar nada. Nos quedan dos meses y medio y faltan las elecciones y la Semana Santa, sin contar que esa reforma necesita notificar a siete mil instancias y si no contestan, hay que esperar.

"Además, tenemos la agenda llena y todos los diputados estamos corriendo para que nos aprueben nuestros proyectos, entonces le tocará a los que vienen, no a nosotros”, dijo la legisladora.

Montiel defendió con molestia que no es cierto que ese director no pudiera ser electo por los excesivos requisitos dispuestos en la ley sino que más bien se debe a esa falta de financiamiento por parte del Gobierno.

“El MICITT quiere contratar a un doctor ad honorem, esa es la realidad de por qué no se ha podido, porque sencillamente no hay plata. Ellos quieren bajar el requisito de un doctorado a una maestría para un puesto así, habiendo personas muy capacitadas en este país pero que no van a ir a trabajar de gratis”, aseguró.