Uccaep critica a gobiernos de Alvarado y Chaves por inclusión en lista de paraísos fiscales

15 de febrero de 2023, 10:38 AM

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Uccaep, criticó ese miércoles a los gobiernos de Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves por no informarles acerca del riesgo que tenía el país de ingresar a la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

La Unión Europea incluyó a Costa Rica en esta lista de países no cooperantes por fallar al compromiso adoptado por la pasada administración de aprobar un proyecto de ley para eliminar la doble no imposición que hoy tiene el país, que permite que personas físicas y jurídicas no deban pagar impuestos por las ganancias (renta) que obtengan en el exterior cuando hacen inversiones pasivas.