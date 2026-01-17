TSE refuerza control del financiamiento de campañas presidenciales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha cursado 40 oficios a proveedores de partidos políticos para solicitar los detalles de compras hechas por las agrupaciones.



Las solicitudes se cursan como resultado de los comprobantes electrónicos que el Ministerio de Hacienda remite al TSE gracias a un acuerdo entre ambas instituciones (vea video adjunto de Telenoticias).



Esto permite aclarar las dudas que tenga el departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE sobre compras de bienes y servicios hechos por cada partido.



Los oficios han sido cursados a distintos proveedores de servicios como vallas, camisetas, publicidad y medios de comunicación.



Sin embargo, desde el TSE reconocen que algunos proveedores no colaboran ni responde a sus solicitudes de información, por lo que se exponen a amonestaciones.



Esta es la primera elección nacional en la que el TSE cuenta con una herramienta que le permite conocer prácticamente en tiempo real las compras y adquisiciones de los partidos en fase de campaña.

