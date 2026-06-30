TSE recorta ₡6.825 millones de su presupuesto tras orden del Ejecutivo

Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acordaron este martes la devolución inmediata de ₡6.825 millones al Ministerio de Hacienda luego de la orden de recortes que giró el Poder Ejecutivo la semana anterior.

Esa cifra responde al 10% del presupuesto del TSE para este 2026, el doble de lo solicitado por Hacienda el miércoles anterior.

“Los jueces electorales tomaron esta decisión, luego de un exhaustivo y minucioso análisis en cada una de las líneas del presupuesto del presente año, aunado a las necesidades institucionales actuales, el plan operativo anual, la evolución del tipo de cambio del dólar, la continuidad de contratos nuevos y demás factores que inciden en la adecuada prestación de los servicios electorales, registrales y civiles”, precisó el Tribunal.

El recorte, calificado por el TSE como un esfuerzo “extraordinario, solidario y colaborativo”, responde a la solicitud que giró Hacienda a todo el aparato estatal en medio de la grave caída de ingresos fiscales y la urgencia de recursos para afrontar las necesidades económicas del país.

El recorte es apenas el primero que prometió Hacienda para toda la institucionalidad, pues también se verá reflejado en el proyecto de presupuesto nacional de 2027, que se presentará en setiembre próximo.

El TSE, sin embargo, precisó que esa devolución del doble de lo requerido espera que evite una disminución en el plan de gastos de 2027, pues si eso sucediera, se verían afectados los servicios institucionales y especialmente el proceso de las elecciones municipales de 2028.

“Una eventual reducción del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2027 impactaría negativamente las particularidades propias de ese período, toda vez que el año 2027 constituye la etapa preelectoral de cara a las Elecciones Municipales 2028, año durante el cual estos organismos electorales deben ejecutar una serie de actividades preparatorias, contrataciones de bienes y servicios y acciones logísticas indispensables para garantizar la adecuada organización del proceso.

“Una disminución anticipada de los recursos -que de por sí ya son limitados- podría comprometer el cumplimiento oportuno de dichas responsabilidades”, aseguró el TSE.

Esta es la segunda devolución que se realiza luego del anuncio de Hacienda, pues los magistrados del Poder Judicial también anunciaron la entrega de ₡13.242 millones de su presupuesto 2026.