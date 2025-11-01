TSE niega 69 candidaturas a 5 partidos por no incluir fotografías y biografías de sus aspirantes

El departamento de Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó la solicitud de 69 candidaturas a diputados de cinco partidos por no incluir las fotografías y biografías de sus aspirantes.



Así lo confirmó a Teletica.com la jefa de ese departamento, Marta Castillo, quien detalló que la negativa fue ya comunicada a las agrupaciones Aquí Costa Rica Manda (12), Centro Democrático y Social (2), Comunal Uno (23), Integración Nacional (29) y Nueva Generación (3).



Esos nuevos requisitos existen desde 2021, cuando la pasada Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 148 del Código Electoral para precisamente incluir esas dos obligaciones en el caso de los aspirantes a diputados, y una más para los candidatos a la presidencia: presentar sus planes de gobierno.



La idea de los legisladores era que esta reforma permitiera, por un lado, transparentar el proceso electoral; y por otro, promover un voto informado entre la ciudadanía.



Sin embargo, la cifra de rechazos a esas solicitudes demuestra que esa obligación no ha terminado de calar en todas las divisas.

Castillo informó que, para estas futuras elecciones, también se previno a otros tres partidos por presentar errores en algunos de los archivos remitidos de fotografías o biografías (por ejemplo, biografía en idioma inglés, archivo de fotografía dañado, entre otros). Estos partidos fueron Nueva Generación, Integración Nacional y Centro Democrático y Social.

En este caso, las tres agrupaciones resolvieron los errores en tiempo.

El TSE informó que, de lo resuelto, se encuentran en análisis de dos apelaciones presentadas por Integración Nacional y Comunal Unido que ya están en conocimiento del máximo tribunal.

En 2021 y 2022 el Tribunal ya había recibido, y rechazado, otras dos apelaciones en ese sentido presentadas por los partidos Vamos y Fuerza Democrática.