TSE invertirá ₡880 millones en las papeletas de febrero próximo

La impresión de las 7.396.306 papeletas que se utilizarán en las elecciones del 1° de febrero próximo le costarán al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) alrededor de ₡880 millones.

La máxima autoridad electoral informó este viernes que ese proceso ya arrancó y está a cargo de la empresa Productive Business Solutions (PBS), que además de la impresión también las entregará debidamente empacadas para cada junta receptora de votos y según la cantidad de electores.

En total, se imprimirán 3.731.788 boletas para presidencia y vicepresidencias de la República (cifra que corresponde a la cantidad de personas inscritas en el padrón electoral), así como 3.664.518 para diputaciones (el número es menor porque no se incluyen en el material enviado para el voto en el extranjero).

Para esta ocasión, habrá ocho tipos diferentes de diseños de papeletas: uno para la presidencia y vicepresidencias y siete correspondientes a diputaciones (uno por cada provincia).

La papeleta blanca permitirá elegir los cargos de la presidencia y vicepresidencias y será tamaño oficio. En el caso de las diputaciones, la papeleta será celeste, tamaño carta.

El Tribunal también estima que, en caso de una eventual segunda ronda, se invertirán alrededor de ₡170 millones adicionales, para alcanzar un total de ₡1.050 millones.

En esta ocasión, la papeleta presidencial incluirá 20 candidaturas, mientras que en la de diputaciones, la distribución varía según cada provincia: San José tendrá 22 partidos, seguida de Cartago y Guanacaste con 21 y Alajuela, Heredia, Puntarenas y Limón, con 20 partidos políticos cada una.

Las juntas receptoras de votos en el extranjero recibirán 67.270 papeletas de Presidencia y Vicepresidencias de la República, pues son los únicos cargos que se elegirán fuera del país.

Se estima que el proceso de impresión finalizará el próximo 30 de diciembre.

El TSE también informó este viernes que, como parte de un plan piloto, los futuros comicios contarán con la figura del “Auxiliar de Accesibilidad”, que se encargará de atender a las personas con discapacidad y adultas mayores cuando ingresen al centro de votación, para facilitarles su experiencia al ejercer su derecho al voto.

Estos auxiliares serán capacitados por el Tribunal en temas de accesibilidad y del funcionamiento de la junta receptora de votos.

Esta nueva figura funcionará en aproximadamente 200 centros de votación que cuenten con 10 o más juntas, ubicadas a lo largo de todo el país.

Las personas que colaboren como “Auxiliar de Accesibilidad” (que, dicho sea de paso, ya fueron reclutadas en su mayoría) recibirán un reconocimiento de 48 mil colones, debido a sus traslados y alimentación.

