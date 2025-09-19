TSE inhabilita a Henry Núñez para ejercer cargos públicos por dos años
"En realidad es un tema bastante irrelevante, es algo que no tiene ningún tipo de afectación en mis funciones, nunca en mi vida he trabajado para instituciones públicas ni he aspirado a posiciones políticas", comentó Núñez.
Henry Núñez, actual presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para ejercer cargos públicos durante dos años.
Así lo informó este viernes el TSE mediante un comunicado de prensa en el que resalta la decisión de la Sección Especializada del Tribunal, al declarar con lugar cuatro denuncias por beligerancia política e imponer las sanciones correspondientes.
La resolución número 6038-E6-SE-2025 corresponde al caso de Núñez, quien, según el TSE, "mientras integraba el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, y tenía prohibición absoluta de participación política, publicó comentarios político-electorales en redes sociales a favor de un candidato a diputación".
Juan Luis Rivera, Coordinador del Equipo de Letrados del TSE, señaló que "la inhabilitación es para el ejercicio de cargos públicos, en este caso lo que se verifica es que él no tiene ningún cargo público y por eso no aplica una destitución del cargo público si no solo la inhabilitación".
El hecho se remonta a una publicación en el Facebook de Núñez que indica: "Nunca he tenido preferencias politicas, pero si de algo puedo estar seguro es de recomendar a Gilberto Campos- Diputado Heredia
2022-2026 PLP, lo conozco como excelente profesional y más aún como una persona muy integra, por lo que estoy convencido que en cualquier posición que ocupe lo hará con la misma convicción con la que ha defendido a los consumidores de Costa Rica por más de 20 años. SUPER RECOMENDADO!!".
Dicho texto se acompañó con una imagen referente a la entonces candidatura a diputación de Campos Cruz por el Partido Liberal Progresista (PLP).
Sobre el tema, Núñez afirmó que "no le afecta" debido a que no tiene ningún cargo público.
"En realidad es un tema bastante irrelevante, es algo que no tiene ningún tipo de afectación en mis funciones, nunca en mi vida he trabajado para instituciones públicas ni he aspirado a posiciones políticas. No me afecta. Esto fue que un dirigente que seguro tiene poco que hacer y buscó alguna manera de perjudicarme tratando de ocultar cosas más graves que lo persiguen a él", citó Núñez a este medio.