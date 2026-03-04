TSE declara oficialmente electa a Laura Fernández Delgado como presidenta de la República

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró oficialmente electa a Laura Fernández Delgado como presidenta de la República para el período constitucional 2026-2030.

A la mandataria electa la acompañarán en el Poder Ejecutivo Francisco Gamboa, como primer vicepresidente, y Douglas Soto, como segundo vicepresidente.

El nuevo gobierno asumirá funciones el próximo 8 de mayo y concluirá en 2030.

Fernández se convierte en la presidenta número 50 de Costa Rica y en la segunda mujer en la historia del país en alcanzar este cargo.

En las próximas semanas, el TSE anunciará la fecha del acto solemne de entrega de credenciales a la nómina ganadora.