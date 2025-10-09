TSE acoge amparo electoral por campaña del Ejecutivo “Cayó la mordaza”

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acogió el recurso de amparo electoral presentado la semana anterior por la defensora de los habitantes contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, por la campaña institucional del Ejecutivo “Cayó la mordaza”.



Según la Defensoría, las imágenes publicadas por los perfiles de ministerios e instituciones en sus redes sociales no solo no brindaron una información “veraz, completa, objetiva y neutral a la población”, sino que además hicieron uso de recursos públicos “de manera irregular” y con una “lesión intensa del derecho a la libertad electoral”.



Angie Cruickshank, defensora de los habitantes, insistió en que esa campaña destinó recursos públicos para difundir información falsa y que además lo hizo el Ministerio de Seguridad, pese a que desde el pasado 1° de octubre el propio TSE está al mando de todos cuerpos policiales del país.



El TSE explicó que la admisión de ese recurso implica dar audiencia a las autoridades recurridas para que, en los tres días siguientes a la comunicación de la resolución, se refieran, bajo juramento, a los hechos expuestos, los cuales se asumirán como ciertos en caso de no contestarse en tiempo ese requerimiento de información.



“Adicionalmente, el TSE dispuso, como medida cautelar, ordenar al señor ministro de la Presidencia a.i. y al señor ministro de Comunicación, que deberán garantizar que, en los perfiles institucionales, se dé de baja la publicación”, dijo el TSE.