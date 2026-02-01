TSE aclara qué pasa si a las 6 p. m. aún hay fila en centros de votación

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró, este domingo, qué ocurrirá con las personas que estén haciendo fila al llegar las 6 p. m., hora oficial de cierre de las juntas receptoras de votos en todo el país.



Durante la tercera y última conferencia de prensa de la jornada electoral, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, explicó que las mesas de votación deben cerrar obligatoriamente a la hora establecida en la legislación costarricense.

“La legislación costarricense exige que las juntas receptoras de votos sean cerradas a las 6 p.m.”, indicó.



Zamora precisó que únicamente podrán votar las personas que ya se encuentren dentro del recinto al momento del cierre.

“Solo se permite a los electores que están dentro del lugar de votación, es decir, dentro de la junta, que terminen de votar, pero las personas que están en fila no pueden ingresar después de esa hora”, señaló Zamora.

Declaraciones de Eugenia Zamora:

La jerarca recordó que Costa Rica cuenta con una de las jornadas electorales más extensas de América Latina. “Son 12 horas de votación, pero si vamos tarde a votar corremos el riesgo de no llegar a tiempo a la junta receptora de votos”, afirmó.



Asimismo, recomendó a los ciudadanos presentarse con su número de elector, para facilitar el proceso.

“Lo recomendable es que lleguen con su número de elector para agilizar la ubicación del elector en el padrón de registro fotográfico.