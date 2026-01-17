TSE abre investigación por propaganda de pastores a favor de Laura Fernández

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación de oficio por la propaganda que un foro de pastores cristianos están haciendo en sus congregaciones a favor de la candidata presidencial Laura Fernández.



La portada del panfleto entregado dice: Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano (vea video adjunto de Telenoticias).



Dentro del panfleto responde que el pasado 23 de octubre, la candidata oficialista firmó una serie de compromisos con ellos. Entre esos dar apertura para que desde el Foro Mi País se presenten candidatos a la Defensoría de los Habitantes, distintas salas del Poder Judicial y funcionarios del servicio exterior.



El panfleto fue entregado en una actividad privada que organizó el Foro Cristiano con líderes y candidatos del partido, incluyendo el jefe de campaña y aspirante a la vicepresidencia Francisco Gamboa.



Posteriormente, el director del foro le explicó a los pastores la estrategia de como entregárselos a sus congregaciones en los cultos de los domingos.



El Foro Mi País es dirigido por 7 pastores que fueron presidentes de la Alianza Evangélica Costarricense. Entre ellos destaca el pastor Reinaldo Salazar quien funge como director y Gonzalo Ramírez, quien además es candidato a diputado por San José, en el Partido Pueblo Soberano al que el foro que dirige le está haciendo propaganda.



Entre esos acuerdos con el actual gobierno se atribuyen la designación de Ana Catarina Muller en el ministerio de Educación. Y ahora, según el panfleto, Laura Fernández se comprometió a designar en un eventual gobierno suyo, con atención especial a los ministros de Educación y Salud. Al tiempo en el que según dicen, les dio 24 candidaturas a diputados, algo que en una entrevista con la emisora Estéreo Visión, Fernández asintió.



Sobre este tipo de casos ya hay jurisprudencia en el TSE, al condenar a la Conferencia Episcopal y a la Alianza Evangélica en 2018, el tribunal recordó que:



"Si bien en nuestro modelo constitucional la regla es la libertad del individuo, esta puede ser regulada e incluso limitada como lo señala el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Política".



Ese artículo reza que: “No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.



Y el Código Electoral amplía en que “toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos políticos o candidaturas determinadas”.



El partido asegura que es falso que negociaran los 24 puestos a diputados y los cargos públicos. Y dice que “no seleccionan a las personas por sus creencias religiosas, sino por su capacidad técnica o profesional”.

