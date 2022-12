Trol que asegura haber recibido pago de ministra: "Tengo pruebas de absolutamente todo"

23 de diciembre de 2022, 10:53 AM

El administrador de la página aseguró en Facebook que "tiene pruebas de absolutamente todo" y que las presentará en su comparecencia ante los diputados, que aún no tiene una fecha establecida.

"Tengo pruebas de absolutamente todo, las haré públicas durante mi comparecencia y les garantizo que lo que han visto en medios de comunicación es solo la punta del iceberg, la situación es mucho más grave de lo que hasta ahora he expuesto", detalló el trol.

"Tengo cinco días soportando un verdadero ensañamiento, desde 'ladrón' y 'estafador', hasta 'chuchingas' y 'extorsionador', la fanaticada de Joselyn Chacón me ha destrozado y tuve que defenderme, no iba a permitir que me siguieran difamando", expresó.