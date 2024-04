Tribunal ordena detener la cuestionada “Ruta del Arroz”

La eliminación del arancel de importación, dictada así por decreto ejecutivo, no ha sido positiva para los productores, pero sí para los importadores o intermediarios.

El cambio que hizo este Gobierno no solamente no bajó el precio al consumidor, sino que causó desempleo en el sector arrocero, pues los importadores, al no tener que pagar un impuesto del 35%, prefieren traer todo el arroz del extranjero antes que comprarlo a los productores nacionales.