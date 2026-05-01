Tres diputados, pero no tan nuevos: Villalta, Araya y Ramírez regresan al Congreso

"Las cosas no son iguales. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que yo estuve, a pesar de que no fue hace mucho".

Para Edgardo Araya, mucho será diferente cuando vuelva este viernes a la Asamblea Legislativa para su segundo periodo como diputado. Ya ni el edificio en el que pasará los próximos cuatro años será igual. Menos las reglas del juego.

Aun así, este abogado confía en tener algunos puntos a su favor, pues asegura que, de cierta forma, al haber cumplido el periodo constitucional de 2014-2018, conoce el escenario al que tendrá que enfrentarse por los próximos cuatro años.

"Ya más o menos yo puedo saber qué esperar. Pero tampoco hay que decir que tenga una gran ventaja por todo eso que le he dicho, que han habido muchos cambios, y otra cosa que yo creo que es muy relevante, que lo he venido hablando con mucha gente, sobre todo con gente que está en la Asamblea, y es que la situación particular en este momento histórico, político del país, no tiene precedentes. "Entonces, ni siquiera las asesorías que han estado ahí años de años se atreven a vaticinar o a tratar de hacer ni siquiera alguna comparación con legislaciones anteriores. Entonces ante eso creo que todos y todas nos vamos a enfrentar a un panorama incierto en ese sentido", explicó Araya en entrevista con Teletica.com.

Pero el jurista no volverá solo a la Asamblea. De hecho, no es ni el único que lo hará por el Partido Frente Amplio (PFA), pues José María Villalta tendrá su tercer periodo como legislador (2010-2014 y 2018-2022).

También habrá un caso en el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y es, ni más ni menos, que el expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez (2014-2018).

"Yo creo que fue muy claro que en estas últimas elecciones, y es cierto que se le dio un apoyo fuerte al Gobierno y a la bancada legislativa, también es cierto que casi la otra mitad del electorado nos puso a nosotros y a las otras fuerzas de oposición como garantes, como contralodores, digamos, de que del otro lado no vaya a haber un abuso y un ejercicio del poder. "Por ahí nuestra principal misión será ser equipo en lo que sea posible con el resto de la oposición para lograr ese gran cometido que nos ha mandado el electorado, teniendo claras nuestras profundas diferencias también entre esas otras fuerzas de oposición, pero tratando de encontrar esos puntos comunes. Y tener claro además que si el Gobierno y si la bancada del gobierno tiene también un talante de negociar y de lograr acuerdos, nosotros desde el Frente Amplio siempre vamos a estar anuentes a llegar a esos acuerdos", señaló Araya.

Si bien ocho años pasaron desde que ocupó una curul por última vez, lo cierto es que este abogado estuvo lejos de estar fuera de foco o desconectado. Y cómo iba a estarlo, si el mismo presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo mencionó varias veces —y no para bien— en el debate sobre qué hacer con el fallido proyecto minero de Crucitas, en Cutris de San Carlos, donde se da la explotación ilegal de oro de parte de grupos organizados.

Y ahí, precisamente, está una de las prioridades de Araya.

"Debemos resolver la situación de la minería ilegal en Crucitas. No con el proyecto del gobierno, al cual nos opondremos, como nos hemos venido oponiendo en la bancada anterior, pero sí con nuestra propuesta de saneamiento, de diversificación económica, de digitalización de los activos del oro que se encuentra en roca dura sin sacarlo. "Esa es una propuesta que yo espero que, si damos un buen debate nacional, un debate en el que el país se va a empezar a convencer de que el mejor negocio es el que nosotros le estamos proponiendo y no es el que el gobierno les está proponiendo", indicó el nuevo legislador.

De la mano con lo anterior, Araya pretende el fortalecimiento del Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Otra que destacó Araya en su conversación con este medio tiene que ver con lo que ha denominado "la recuperación de la soberanía alimentaria". En esa línea, el jurista cree que el país debe sembrar los alimentos estratégicos que consume su población, para dar abasto en caso de una crisis estructural o en las cadenas de suministros.

Este medio procuró conversar con Villalta y Ramírez, pero ninguno de los dos respondió a las solicitudes hechas. El primero no respondió a través de sus asesores de prensa, mientras que el segundo pidió que se le llamara la tarde del martes, pero luego no atendió a la llamada.