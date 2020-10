Tres diputados en aislamiento por brote de COVID-19 en el Congreso

Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), anunció que se encuentra aislada tras someterse a una prueba de COVID-19.

La oficialista es la tercera aislada por el brote de coronavirus que afecta la nueva sede legislativa.

"El día de hoy me he sometido a la prueba PCR de COVID-19 y, a espera de los resultados, he recibido de las autoridades de Salud una orden sanitaria de aislamiento preventivo", dijo Guido.

"A este momento me siento bien de salud y continuaré atendiendo mis labores y deberes como diputada de manera remota", agregó.