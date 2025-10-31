Tras una semana internado, Eli Feinzaig salió del hospital este viernes

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresita, Eli Feinzaig, salió este viernes del hospital.



Luego de estar internado una semana, producto de las heridas que sufrió en el mortal accidente en que se vio involucrado el viernes de la semana anterior, Feinzaig fue dado de alta tras mostrar una evolución “positiva y estable”.



“Estoy bien, con ánimo y en manos de un gran equipo médico. Agradezco profundamente a todas las personas que se han preocupado por mí y por mi equipo.



“Pronto volveremos con más fuerza a seguir trabajando por Costa Rica. Seguimos pendientes de la recuperación de Fabián Cascante y Pablo Trigueros, enviando los mejores deseos a su familia”, dijo el economista.



Feinzaig fue intervenido por una fractura de esternón en un hospital privado de la capital.

Él fue uno de los cuatro heridos que dejó el aparatoso accidente del viernes, en el que el carro en que viajaba junto a otras dos personas chocó de frente contra un camión. Su asesora, Ericka Benavides, falleció en el sitio.

El partido informó que el candidato continuará con un proceso de reposo y recuperación en su residencia antes de retomar “gradualmente” sus actividades públicas.

La agrupación también agradeció al equipo médico de los hospitales de San Ramón, Grecia, Metropolitano y México, este último en el que permanece internado el chofer de Feinzaig.