Tras rechazar mociones similares, PPSO rinde homenaje a oficiales que capturaron a "Diablo"

La fracción de Pueblo Soberano presentó y aprobó este martes una moción para dar un reconocimiento público a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público que participaron en el operativo que permitió la captura de Alejandro Arias, alias "Diablo".

Lo hizo, curiosamente, luego de rechazar tres mociones de la oposición que apuntaban a eso mismo, con el añadido de reconocer también la labor del OIJ, la Fiscalía y el Poder Judicial en esa detención del criminal más buscado del país.

"El reconocimiento va a los oficiales, no va a las instituciones", justificó el jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, antes de votar la moción.

La excitativa también manifestó la solidaridad con los ocho oficiales heridos durante ese operativo, algo que también habían pedido, sin éxito, las bancadas del Frente Amplio, Liberación Nacional y la Coalición Agenda Ciudadana.

¿Por qué?

Contrario a lo sucedido ayer, cuando el oficialismo no ofreció ninguna razón para no respaldar esas mociones, esta tarde el oficialista José Miguel Villalobos sí precisó por qué se rechazaron esas pretensiones de la oposición.

"La Constitución Política, lamentablemente, impide aprobar lo que ustedes quieren que aprobemos. El artículo 122 dice que es prohibido a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de actos oficiales.

"Es decir, no podemos poner a la Asamblea Legislativa cada vez que estimamos que algún poder hizo algo bueno a presentar una moción para felicitar o reconocer o agradecer; eso está prohibido. Nos puede disgustar, les puede parecer que eso no debe ser y menos cuando esto ustedes lo quieren poner en una guerra contra el Poder Judicial", dijo Villalobos, antes de defender que el oficialismo no se prestaría a ensuciar la imagen del Poder Ejecutivo.

Esa postura, sin embargo, no cayó bien en la oposición, que cuestionó cómo esta misma fracción ha presentado mociones similares, pero en defensa de policías de Fuerza Pública.

"Ustedes ahora presentan una moción y eso sí es hacer política, después de que le dieron la espalda al OIJ, vienen con una moción para reconocer el mérito porque la gente los está criticando.