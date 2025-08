Tras polémica votación, Congreso aprueba la renuncia de Stephan Brunner

El Plenario Legislativo aprobó esta tarde, por unanimidad, la renuncia al cargo del vicepresidente de la República, Stephan Brunner.

Lo hizo tras una cuestionada votación luego de que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, insistiera en que esa decisión debía ser avalada por los legisladores y no solo conocida.

Ese criterio, amparado en una resolución de la Sala Constitucional de 1992, desató una airada discusión en Cuesta de Moras, entre un grupo de diputados que consideraban innecesaria la votación y otro que defendía la aplicación de los criterios constitucionales en esta y cualquier materia.

Sin embargo, más allá de esa votación, lo cierto es que había un acuerdo absoluto por aceptar esa salida de Brunner, quien reconoció ante el Tribunal Supremo de Elecciones su deseo de aspirar a una curul en las próximas elecciones.

“Yo no creo que hoy nadie vote en contra de que un señor tan nefasto, que no existe, que el pueblo no conoce, que no ha hablado ni una sola vez de la parte social, de las necesidades educativas, de salud, de seguridad ciudadana y que está tremendamente cuestionado y que no va a salir ileso y que está tratando de ser diputado para tener inmunidad, se vaya”, aseveró la socialcristiana Vanessa Castro.