Tras liberación de sospechosos, OIJ pide reformar delito de portación de armas

Al justificar su decisión, el órgano jurisdiccional alegó que, "pese a que existe un video en donde se observa a los sujetos portando lo que en apariencia son armas de fuego reales, procesalmente se requiere de indicios directos de que las armas son reales"; y que "en el allanamiento efectuado no se encontraron armas relacionadas con el evento, por lo que se carece de prueba suficiente para dictar una medida cautelar privativa de libertad".

"Evidentemente, hay un sentimiento de impotencia, de frustración. Sin embargo, nosotros no podemos gobernar por las emociones. No podemos entrar en una situación en la cual la pasión nos domina. Nosotros tenemos que ser técnicos, inteligentes", indicó.

Sin ahondar en detalles, y sin precisar si se trataba de una propuesta distinta, el director agregó que conversó "con algunos diputados para poder corregir esta parte de la ley y que se pueda generar una parte en la cual la Policía evidentemente tenga ventaja sobre los grupos criminales y no una situación en donde los grupos policiales estemos en desventaja".

Posteriormente, recordó que la prisión preventiva "es la ultima ratio " , por lo que no es la regla que esta sea la medida cautelar que se deba dictar contra un sospechoso. "Entonces hay hacer esas modificaciones en la ley para que sea la ultima ratio y que sea la norma", aseveró.

"Para mí sí hay claridad. Para Rándall Zúñiga sí es un arma de fuego verdadera. Sin embargo, el señor juez dice no tener los elementos técnicos para saber si es un arma o no. En estos casos, cuando se encañona a alguien, sea el arma verdadera o no, debería tener los mismos efectos. Y si es un policía a quien se le encañona y la persona sabe que es un policía, debería ser un agravante. A lo mejor un tercio o una medida mayor a la que establece el tipo penal", insistió el jefe de la Policía Judicial.