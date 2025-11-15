Tras la audiencia de Chaves, ¿qué sigue en el proceso de desafuero?

Con la audiencia del presidente Rodrigo Chaves superada, la comisión especial que analiza la solicitud de desafuero del mandatario prepara ahora los informes finales que remitirán al Plenario Legislativo para su votación final.



El órgano tiene tiempo hasta el 1.º de diciembre para entregar un dictamen definitivo al Pleno, que será el encargado de decidir si el mandatario pierde o no su inmunidad para enfrentar la acusación de presunta beligerancia política.



“Posiblemente antes de esa fecha lleguen los informes o dictámenes correspondientes, o uno solo, no sabemos. Luego será potestad de la presidencia legislativa establecer la fecha para votarlo en el Plenario.



“Lo que falta en la comisión es sesionar para ver los informes, votar y posterior a ellos pasarlo al Plenario”, dijo hoy la diputada Alejandra Larios, presidenta de la comisión tripartita.

La otra integrante del órgano, Rocío Alfaro, aseguró que aunque no existe una fecha definitiva para conocer esos informes, no se descarta que eso pueda suceder el próximo viernes 21 de noviembre, cuando la comisión sesiona de manera ordinaria.

Es presumible que tanto Larios como Alfaro firmen un informe de mayoría, tal y como también adelantó hoy el oficialista Daniel Vargas, cuando informó a sus compañeras que presentará un informe negativo de minoría en el que votará en contra del desafuero de Chaves.

Presentados esos informes, el Plenario será el encargado de conocerlos y discutirlos en un debate reglado, en una sesión que deberá ser anunciada por la presidencia del Congreso.

Es importante recordar que los diputados salen a vacaciones de fin de año el próximo 18 de diciembre y regresarán a labores el 5 de enero.

La intención de los legisladores es que esa discusión se lleve adelante antes de que llegue el 2026, especialmente por la cercanía de las elecciones de febrero próximo.

Para levantarle la inmunidad a Chaves, el Congreso necesitará de una mayoría calificada, es decir, 38 votos, una cifra que fue imposible de conseguir meses atrás cuando también se intentó quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, solo que en aquella oportunidad por el delito de presunta concusión.